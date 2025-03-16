نقابة الأطباء تنعى 5 أطباء أردنيين - أسماء

الدكتور محمد نبيل محمد الدجاني
الدكتور وليد رضا يوسف طه
الدكتور زهير محمود نور الدين أبزاخ
الدكتور جعفر حافظ مفلح حمدان
الدكتور يوسف موسى عبدالرحمن يوسف
داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.
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