نقابة الأطباء تنعى 5 أطباء أردنيين - أسماء

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الوكيل الإخباري - نعت نقابة الأطباء ببالغ الحزن والأسى 5 من أطبائها الذين وافتهم المنية مؤخرًا.

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والمتوفون هم: