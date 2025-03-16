 
الأحد 2025-03-16 12:46 م
 




            

        








    

        

        

            نقابة الأطباء تنعى 5 أطباء أردنيين - أسماء
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

            
                

                    تعبيرية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        10:48 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري -
نعت نقابة الأطباء ببالغ الحزن والأسى 5 من أطبائها الذين وافتهم المنية مؤخرًا.
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والمتوفون هم:

الدكتور محمد نبيل محمد الدجاني
الدكتور وليد رضا يوسف طه
الدكتور زهير محمود نور الدين أبزاخ
الدكتور جعفر حافظ مفلح حمدان
الدكتور يوسف موسى عبدالرحمن يوسف

داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                لى
                            
                    
                    

                        
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