نقابة الألبسة: إقبال أعلى من المتوسط على البضائع الشتوية بالسوق المحلية

وتوقع علان أن يمتد الموسم الشتوي حتى شهر رمضان المقبل، موضحا بأن الإقبال في شهر كانون الأوّل 2025 أفضل من تشرين الأول والثاني نظرا لتغير العوامل الجوية من أمطار وبرودة.
ويرى علان بأن الأسعار في السوق المحلية منافسة لمواقع الشراء الإلكترونية.
وبخصوص الدول التي يجري استيراد البضائع الشتوية منها قال علان إن جمهورية الصين الشعبية تحتل المرتبة الأولى بنسبة تصل لنحو 42% ويليها تركيا بنسبة 24% إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية.
وقال إن مستوردات الألبسة سنويا تبلغ قرابة 250 مليون دينار غالبيتها للملابس الشتوية، بينما مستوردات الأحذية 70 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي
-
الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة
-
تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027
-
الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق
-
نقابة البلديات تخاطب الأمانة بخصوص حقوق العمال في شركات النظافة
-
أمانة عمان تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق العاصمة
-
سقوط شجرة يتسبب بقطع التيار الكهربائي عن "السخنة" في الزرقاء
-
تعليق استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب الأحوال الجوية