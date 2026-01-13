الثلاثاء 2026-01-13 11:50 ص

نقابة الألبسة: إقبال أعلى من المتوسط على البضائع الشتوية بالسوق المحلية

ملابس شتوية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 10:38 ص
الوكيل الإخباري-   قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، الثلاثاء، إن الإقبال على البضائع الشتوية في السوق المحلية أعلى من المتوسط، مشيرا لتوفرها بكيمات "ممتازة" تلبي احتياجات السوق.اضافة اعلان


وتوقع علان  أن يمتد الموسم الشتوي حتى شهر رمضان المقبل، موضحا بأن الإقبال في شهر كانون الأوّل 2025 أفضل من تشرين الأول والثاني نظرا لتغير العوامل الجوية من أمطار وبرودة.

ويرى علان بأن الأسعار في السوق المحلية منافسة لمواقع الشراء الإلكترونية.

وبخصوص الدول التي يجري استيراد البضائع الشتوية منها قال علان إن جمهورية الصين الشعبية تحتل المرتبة الأولى بنسبة تصل لنحو 42% ويليها تركيا بنسبة 24% إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية.

وقال إن مستوردات الألبسة سنويا تبلغ قرابة 250 مليون دينار غالبيتها للملابس الشتوية، بينما مستوردات الأحذية 70 مليون دينار.
 
 


