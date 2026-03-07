نقابة الألبسة: التجارة التقليدية ضمانة أساسية لتوفير البضائع

الوكيل الإخباري- أكدت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية ان التجارة التقليدية تشكل الضامن الأساسي لديمومة توفر السلع واستقرارها في الأسواق المحلية، خاصة خلال المواسم التي تشهد ارتفاعا في الطلب مثل موسم عيد الفطر.

وقالت النقابة في بيان، اليوم السبت، إن الأسواق المحلية ما تزال توفر احتياجات المواطنين من الألبسة والأحذية بشكل مستمر، بفضل منظومة التجارة التقليدية التي تضمن توفر السلعة بشكل مباشر ودائم للمستهلكين.



وأشارت النقابة الى وجود اضطراب شديد في سلاسل توريد الطرود البريدية، الأمر الذي قد يؤدي الى عدم وصول الكثير من الشحنات التي تم شراؤها عبر منصات التسوق الإلكتروني قبل موعد عيد الفطر، خصوصا في ظل تعطل عدد من الرحلات الجوية وتوقف بعض منصات التسوق عن استقبال الطلبيات.

وأوضحت أنها كانت وما تزال تحذر من التركز المتزايد لصالح الطرود البريدية لما ينطوي عليه هذا النمط من التجارة من مخاطر عالية قد تؤثر على وصول السلع في الوقت المناسب.