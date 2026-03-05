نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

12:45 م

الوكيل الإخباري- أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، أن الملابس والأحذية متوفرة بكميات كبيرة وبشكل كاف في السوق المحلية سواء في الكميات أو الأصناف، ولن يطرأ عليها أي ارتفاع في الأسعار. اضافة اعلان





وقال إن المخزون المستورد يكفي حتى لما بعد العيد، مؤكدا أنه لن يكون هناك نقص في مخزونها، لوجود كميات كبيرة وصلت المملكة.



وأضاف إن المستوردين والتجار قاموا باستيراد كميات كافية ومن مناشئ مختلفة تغطي احتياجات المواطنين، لا سيما خلال موسم عيد الفطر، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ضمان استدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد للمملكة.









