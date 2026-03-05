نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

وقال إن المخزون المستورد يكفي حتى لما بعد العيد، مؤكدا أنه لن يكون هناك نقص في مخزونها، لوجود كميات كبيرة وصلت المملكة.
وأضاف إن المستوردين والتجار قاموا باستيراد كميات كافية ومن مناشئ مختلفة تغطي احتياجات المواطنين، لا سيما خلال موسم عيد الفطر، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ضمان استدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد للمملكة.
-
أخبار متعلقة
-
النزاهة ومكافحة الفساد توقف محاسباً بتهم اختلاس آلاف الدنانير
-
بيان صادر عن البنك المركزي
-
وزارة الزراعة تعلن استئناف استيراد اللحوم الطازجة من دمشق
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
كلمة سر ضعيفة تعرّض مخزون القمح الأردني لمحاولة اختراق
-
حزن في المملكة بعد وفاة شاب أردني في روسيا بحادث مؤسف
-
هيئة تنظيم الطيران المدني تكشف عن حالة الحركة الجوية في الأردن
-
انتهاء فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ 4 أيام اليوم