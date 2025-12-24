الأربعاء 2025-12-24 03:55 م

نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الأطباء الأردنية
الأربعاء، 24-12-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   نعى مجلس نقابة الأطباء ،اليوم الاربعاء، 3 أطباء أردنيين وافتهم المنية خلال الأيام القليلة الماضية.

اضافة اعلان


كما أعرب مجلس نقابة الأطباء عن تعازيه بوفاة عدد من ذوي الهيئة العامة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 


Image1_1220252414622861813727.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غ

فيديو منوع معلم رياضيات يتحدى طلابه باختبار ذكاء بسيط… وهذه النتيجة

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

سي

فيديو منوع متداول من إحدى الدول: ردة فعل صادمة لصاحب مطعم بعد قيام أحد الزبائن بإهانة عامل لديه

ف

فيديو منوع متداول من الصين: عشرات الآلاف من الشباب أصبحوا بلا مأوى بعد إدراجهم في القائمة السوداء لنظام الائتمان الاجتماعي، ما حرمهم من البنوك والوظائف والسكن 💔

ل

فيديو منوع لحظة مذهلة في الطبيعة: مصوّر يوثّق مشهدًا نادرًا لأم دب تركض وصغارها على ظهرها

لالا

فيديو منوع لفتة إنسانية: شاب يخفف تعب عامل نظافة بطريقته الخاصة

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية

اى

فيديو منوع شخص يشارك: "فقط مواليد التسعينات يفهمون هذه الأغنية" 🥹



 






الأكثر مشاهدة