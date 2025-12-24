نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نعى مجلس نقابة الأطباء ،اليوم الاربعاء، 3 أطباء أردنيين وافتهم المنية خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أعرب مجلس نقابة الأطباء عن تعازيه بوفاة عدد من ذوي الهيئة العامة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.