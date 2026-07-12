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نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الأطباء
 
الأحد، 12-07-2026 01:03 م

الوكيل الإخباري-   نعى مجلس نقابة الأطباء، اليوم الأحد، ثلاثة أطباء أردنيين توفوا خلال الأيام القليلة الماضية.

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كما قدم المجلس تعازيه بوفاة عدد من ذوي الهيئة العامة، داعياً الله عز وجل أن يغمرهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 


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