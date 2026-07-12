نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

الوكيل الإخباري- نعى مجلس نقابة الأطباء، اليوم الأحد، ثلاثة أطباء أردنيين توفوا خلال الأيام القليلة الماضية.

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كما قدم المجلس تعازيه بوفاة عدد من ذوي الهيئة العامة، داعياً الله عز وجل أن يغمرهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.