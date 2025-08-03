نقابة الاطباء تنعى 4 أطباء أردنيين - اسماء

الوكيل الإخباري- نعى مجلس نقابة الأطباء الأردنية، اليوم الأحد، 4 أطباء أردنيين وافتهم المنية خلال الأيام القليلة الماضية.

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والأطباء الراحلون هم: الدكتور محمد على الحمود السخني، والدكتور وليد جميل هلسة، والدكتور عليان أحمد الصرصور، والدكتور صبيح عبد اللطيف المدموج.

كما أعرب مجلس نقابة الأطباء عن تعازيه بوفاة عدد من ذوي الهيئة العامة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.



