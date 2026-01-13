نقابة البلديات تخاطب الأمانة بخصوص حقوق العمال في شركات النظافة

10:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760773 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وجّه نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمّان، خالد أبو مرجوب، كتابًا رسميًا إلى أمانة عمّان الكبرى، دعا فيه إلى عقد لقاء مشترك لبحث عدد من القضايا الجوهرية التي تمس العاملين وحقوقهم العمالية ومكتسباتهم، وذلك على ضوء ما تم الإعلان عنه حول تعاقد الأمانة مع ثلاث شركات من القطاع الخاص لتنفيذ أعمال تنظيف وجمع ونقل النفايات في العاصمة. اضافة اعلان





وأكد أبو مرجوب أن مخاطبة الأمانة تأتي انطلاقًا من الدور القانوني والتمثيلي للنقابة في حماية حقوق العمال والدفاع عن مكتسباتهم، وحرصًا على ترسيخ نهج الشراكة والتشاور، مشيرًا إلى أهمية ضمان الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات المرتبطة بالتعاقد الجديد.



وطالب الكتاب بتوضيح طبيعة التعاقد وآلياته التنفيذية، لا سيما ما يتعلق بإمكانية انتقال جزء من كوادر أمانة عمّان للعمل ضمن كادر الشركات المتعاقد معها، وبيان الأسس القانونية والإدارية التي سيتم الاستناد إليها في هذا الإجراء.



وشدد الكتاب على ضرورة تحديد الالتزامات المترتبة على الشركات المتعاقدة تجاه العاملين، بما يشمل طبيعة عقود العمل، والأجور، والحوافز، وساعات العمل، وشروط الصحة والسلامة المهنية، وبما يضمن الاستقرار الوظيفي وعدم الانتقاص من الحقوق.



وأكد الكتاب أهمية ضمان عدم المساس بحقوق العمال ومكتسباتهم الحالية، وعلى رأسها استمرارية الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، واحتساب سنوات الخدمة السابقة، والإجازات، والتأمين الصحي، وأي امتيازات مكتسبة، مع التأكيد على عدم تحميل العاملين أي أعباء مالية أو إدارية نتيجة عملية الانتقال.



كما طالب الكتاب بتوضيح أوضاع العاملين الذين لن يتم شمولهم ضمن النسبة المعلنة، وآلية التعامل معهم ضمن هيكل أمانة عمّان، وبما يضمن عدم تضررهم وظيفيًا أو ماليًا.



ودعا أبو مرجوب إلى تمكين النقابة من الاطلاع على البنود ذات الصلة بحقوق العمال في الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المتعاقدة، بما يعزز دور النقابة في المتابعة وحماية حقوق العاملين، ويحول دون أي اجتهادات أو تفسيرات قد تنعكس سلبًا عليهم مستقبلًا.



وأشار الكتاب إلى ضرورة التزام الشركات المتعاقدة باقتطاع اشتراكات النقابة وصندوق الخدمات الاجتماعية وتوريدها شهريًا وفق الأصول المعتمدة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات والمنافع الاجتماعية للعمال.



واختتم الكتاب بالتأكيد على تقدير النقابة لأي جهود تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شريطة ألا يكون على حساب العمال، باعتبارهم العمود الفقري لاستدامة الخدمات وهم شركاء في الإنجاز وليسوا عبئًا عليه.

تم نسخ الرابط





