نقابة التخليص تثمن سرعة استجابة الحكومة لفتح معبر جابر أمام الشاحنات

الوكيل الإخباري- ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة قرار الحكومة بإعادة فتح معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، مؤكدا أن ذلك سيسهم بتخفيف الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع النقل والتجارة.

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وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، قد أكد مساء أمس أنه "سيتم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى داخل الأراضي السورية، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي، الذي يربط المملكة مع سوريا.



وأشاد أبو عاقولة بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة وجميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن إعادة فتح المعبر ستساعد في ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة إلى سوريا ولبنان عبر المملكة، وتسهيل حركة الشاحنات الأردنية والعربية.



وأكد في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء في توقيت مهم لدعم الاقتصاد الوطني، حيث سيسهم بتقليص كلف النقل والتخزين، وتحفيز نشاط أسطول الشاحنات الأردنية والخدمات المساندة له، مثل التخليص والرسوم الجمركية والمناولة.



وأشار إلى أن فتح المعبر سيعزز حركة الترانزيت القادمة من دول الخليج العربي والمتجهة إلى سوريا ولبنان عبر الأراضي الأردنية، إضافة إلى تمكين التجار من تصدير بضائعهم المكدسة في المصانع والمستودعات الأردنية.



وبين أن المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة تمثل فرصة واعدة لتنشيط التجارة البينية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، داعيا إلى استثمار هذه المرحلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والسلع.



وقدم الشكر والتقدير إلى الحكومة على استجابتها السريعة وقراراتها الداعمة للاقتصاد الوطني وقطاع النقل، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري إقليمي.