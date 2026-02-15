نقابة الخدمات العامة تعقد اجتماع هيئتها العامة وتقر اتفاقيات 2025

01:36 م

الوكيل الإخباري- عقدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماع الهيئة العامة العادي، برئاسة رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، ومندوب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عضو المكتب التنفيذي خالد الزيود، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الأحد، صادقت الهيئة العامة، خلال الاجتماع الذي حقق النصاب القانوني وشهد حضورًا حاشدًا يمثل القطاعات التابعة للنقابة، على الاتفاقيات الجماعية التي أبرمتها النقابة خلال عام 2025 وحتى تاريخه، إلى جانب إبراء ذمة الهيئة الإدارية للسنة المالية 2025، وإقرار النظام المالي والإداري للنقابة.



كما صادقت الهيئة العامة على كافة قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بالأمور المالية والإدارية لعام 2025 ولغاية تاريخه، بما فيها إقرار الميزانية العمومية، وتفويض الهيئة الإدارية بتعيين مكتب تدقيق حسابات لعام 2026.



وتطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاعات التي تنضوي تحت مظلة النقابة، كالعاملين في المنصات الرقمية، والأمن والحماية، وصالونات التجميل، وقطاع العاملات في المنازل، والقطاع السياحي.



وأشاد الزيود بجهود النقابة في الالتزام بأحكام النظام الداخلي للنقابات العمالية وعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وفق الأصول، مثمنًا دورها في حماية حقوق العاملين الذين تمثلهم، وتحسين ظروف العمل وشروطه في العديد من القطاعات العمالية التابعة لها.



بدوره، أكد أبو مرجوب أن النقابة تواصل تعزيز قدراتها وتكثيف جهودها بهدف متابعة القضايا العمالية والتحديات التي تواجه العاملين في شتى القطاعات التي تمثلها، مشيدًا بتعاون أصحاب العمل من خلال الاستجابة لمطالب العمال؛ الأمر الذي يعكس الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج.



وأوضح أبو مرجوب أن النقابة وقعت 7 اتفاقيات جماعية خلال العام الماضي، 3 منها قطاعية، معربًا عن تقديره لشركة الاتصالات الأردنية/ أورنج، وجمعية الفنادق الأردنية، وبقية الشركات التي وقعت معها النقابة عقودًا جماعية تضمنت مكتسبات عمالية وعززت الحماية للعاملين.



وثمّنت الهيئة العامة جهود رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، التي أسهمت في تحقيق مكتسبات جديدة للعمال وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، كما قدمت التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

