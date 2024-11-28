نقابة الصاغة تحذر الاردنيين من الخداع خلال الجمعة البيضاء

جاء ذلك في إدراج لها عبر فيسبوك: "تحذر النقابة العامة من العروض الوهمية والخداع، وخاصة هذا الأسبوع الذي يسمى الجمعة البيضاء أو السوداء عند البعض"
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