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نقابة الصاغة تحذر الاردنيين من الخداع خلال الجمعة البيضاء

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 06:41 ص

الوكيل الإخباري- حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات من الاحتيال على المواطنين، وخاصة خلال نهاية الأسبوع الحالي، وتزامنًا مع الجمعة البيضاء.

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جاء ذلك في إدراج لها عبر فيسبوك: "تحذر النقابة العامة من العروض الوهمية والخداع، وخاصة هذا الأسبوع الذي يسمى الجمعة البيضاء أو السوداء عند البعض"

 
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