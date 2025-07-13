"نقابة الصحفيين بالزرقاء" تدعو لتعزيز التعاون الإعلامي

الوكيل الإخباري- طالب فرع نقابة الصحفيين في محافظة الزرقاء بترسيخ الشراكة المؤسسية مع بلدية الزرقاء، وتكريس نهج الشفافية والانفتاح الواعي على وسائل الإعلام المهنية، بما يضمن تدفق المعلومات الموثوقة إلى الرأي العام، ويسهم في مواجهة الإشاعات والمحتوى المضلل.

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وأكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، خلال استقباله وفد النقابة في دار البلدية، التزام البلدية الكامل بالانفتاح على الإعلام الوطني، مشددًا على أن توفير المعلومات الدقيقة يُعد حصنا منيعا أمام سيل الإشاعات ووأد الفرضيات المغلوطة.



وأشار الخشمان إلى أن البلدية تعمل حاليا على تعزيز حضورها الإعلامي في المرحلة المقبلة، بما يضمن نقل منجزاتها إلى الرأي العام بموضوعية وشفافية.



من جهته، شدد رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين في الزرقاء، الدكتور ماجد الخضري، على أهمية الدور الحيوي للإعلام في دعم مؤسسات الدولة، ورفد مسارات التنمية، وتعزيز الخطاب الوطني في مواجهة حملات التشويه واغتيال الشخصية، التي باتت تتسلل من خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي.