"نقابة الصحفيين بالزرقاء" تدعو لتعزيز التعاون الإعلامي

وأكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، خلال استقباله وفد النقابة في دار البلدية، التزام البلدية الكامل بالانفتاح على الإعلام الوطني، مشددًا على أن توفير المعلومات الدقيقة يُعد حصنا منيعا أمام سيل الإشاعات ووأد الفرضيات المغلوطة.
وأشار الخشمان إلى أن البلدية تعمل حاليا على تعزيز حضورها الإعلامي في المرحلة المقبلة، بما يضمن نقل منجزاتها إلى الرأي العام بموضوعية وشفافية.
من جهته، شدد رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين في الزرقاء، الدكتور ماجد الخضري، على أهمية الدور الحيوي للإعلام في دعم مؤسسات الدولة، ورفد مسارات التنمية، وتعزيز الخطاب الوطني في مواجهة حملات التشويه واغتيال الشخصية، التي باتت تتسلل من خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الزميل طارق المومني، اتخذ حزمة من الإجراءات التنظيمية لحماية المهنة وصون أخلاقيات العمل الصحفي، من أبرزها التعميم على الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات بعدم التعامل مع منتحلي صفة الصحفي أو الإعلامي، داعيًا إلى التبليغ عن الدخلاء والمسيئين للمهنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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