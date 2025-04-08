نقابة الصحفيين تبدأ باستقبال طلبات الترشح للانتخابات

الوكيل الإخباري- بدأت نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات الترشح للراغبين في خوض الانتخابات لهذا العام.

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وبحسب بيان صادر عن النقابة، فقد تم فتح باب الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس اعتبارا من الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء، على أن يغلق في الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 14 نيسان الحالي.