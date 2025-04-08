الثلاثاء 2025-04-08 06:57 م
 

نقابة الصحفيين تبدأ باستقبال طلبات الترشح للانتخابات

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الثلاثاء، 08-04-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-   بدأت نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، باستقبال طلبات الترشح للراغبين في خوض الانتخابات لهذا العام.

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وبحسب بيان صادر عن النقابة، فقد تم فتح باب الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس اعتبارا من الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء، على أن يغلق في الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 14 نيسان الحالي.


وأشارت النقابة إلى أن 18 مترشحا تقدموا في اليوم الأول لمنصب عضوية المجلس، إضافة إلى مترشح لمنصب النقيب، و3 لمنصب نائب النقيب، وأن اللجنة المعنية ستقوم بدراسة طلبات المترشحين، كما سيتم نشر أسماء الزملاء الراغبين في الترشح في 15 نيسان الحالي على لوحة الإعلانات في النقابة وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

 
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