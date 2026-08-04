نقابة الصحفيين تثمن استجابة مجلس النواب والحكومة لمطالب النقابة حول "الملكية العقارية"

كما أعرب المجلس في بيان الثلاثاء، عن تقديره لجهود النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأول خميس عطية، وأعضاء المكتب الدائم، على جهودهم وتعاونهم في إدارة أعمال المجلس، ولرئيس وأعضاء اللجنة القانونية، والكتل النيابية والنواب الذين تفاعلوا مع ملاحظات النقابة، وأبدوا تفهما لأهمية المحافظة على المؤسسات الصحفية الوطنية الأوسع انتشارًا إلى جانب مواصلة مسيرة التحول الرقمي.
وثمن مجلس النقابة التجاوب الإيجابي من الحكومة، وما أبدته من تعاون واستجابة لمطالب النقابة، ما أسهم في الوصول إلى توافق يحافظ على مسار التحديث، ويصون في الوقت ذاته دور المؤسسات الصحفية الوطنية.
وأكد المجلس إن ما تحقق يجسد نهج الحوار والتشاركية بين السلطات ومؤسسات الدولة، ويعكس الإيمان المشترك بأن التحول الرقمي لا يتعارض مع دعم الإعلام الوطني، بل يتكامل معه، وأن الحفاظ على المؤسسات الصحفية المهنية هو حفاظ على أحد ركائز الدولة، وعلى حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة.
كما أكد استمراره في التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز مكانة الإعلام الأردني المهني ودوره في خدمة الوطن والمواطن.
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