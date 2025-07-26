نقابة الصحفيين تثمن موقف الأردن الإغاثي لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، من كسر الحصار عن قطاع غزة، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والطبي والإغاثي، إيمانا منه بالمسؤولية القومية والواجب الأخلاقي.

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وأوضح المجلس في بيان اليوم السبت، أن المساعدات الأردنية تصل إلى أهلنا في القطاع رغم كل التعقيدات والمعوقات والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدف إلى خنق القطاع وتجويع المدنيين وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، بما يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.



وأكد المجلس أن التحركات السياسية والدبلوماسية الأردنية في المحافل الدولية كافة لم تتوقف يومًا من أجل رفع المعاناة عن أبناء غزة، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، رافضا كل محاولات حرف البوصلة أو التشكيك بمواقف الأردن، مؤكدا دعمه الكامل لكل الإجراءات القضائية التي تتخذها الدولة الأردنية في سبيل حماية استقرار البلاد وسمعتها، والتصدي لكل من يحاول النيل منها أو التشكيك بنهجها القومي تجاه فلسطين.



وحذر المجلس من بعض الجهات والأفراد الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي ويبثون محتوى مضللًا يسيء للدولة الأردنية ومواقفها، لافتا إلى توجيه لجنة حماية المهنة برصد هذه الحالات، تمهيدًا لتحويلها إلى الوحدة القانونية في النقابة ثم إلى الادعاء العام، لضمان محاسبة كل من يخالف القانون ويتجاوز قواعد المهنية.