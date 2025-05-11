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نقابة الصحفيين تُجرى قرعة بعثة الحج

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الأحد، 11-05-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري-   أجرت نقابة الصحفيين اليوم الأحد، قرعة لاختيار ممثلي المواقع الإلكترونية والصحف الأسبوعية في بعثة الحج الإعلامية لعام 2025، بعد انتهاء مدة التقدم المعلن عنها سابقا.

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وأسفرت القرعة عن فوز الزميل سمير الشخانبة من موقع راصد الإخباري، والزميل محمد ساهر الطراونة من موقع خبرني، والزميلة منال خلف من موقع حرير.


كما رشحت المؤسسات الصحفية اليومية الزملاء التالية أسماؤهم: محمد المشاقبة من صحيفة الرأي، ومحمود الشرعان من صحيفة الغد، وعلي القضاة من صحيفة الدستور، وممدوح النعيم من صحيفة صدى الشعب، وعبدالله الحديدي من صحيفة الأنباط، ورامي العطيات من صحيفة نبض البلد، وخالد الشموط من صحيفة الأمم، وخالد القضاة من صحيفة الجوردان تايمز، وحمزة حيمور من صحيفة السبيل.
وأكد المجلس أن عملية السحب جرت بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني، ونائبه عوني الداوود، وأعضاء المجلس: رئيس بعثة الحج الإعلامية راشد الرواشدة، والزملاء محمد الزيود، ورشدي القرالة، وراشد العساف، وسامي الحربي، وموفق كمال، وختام الشوبكي، إلى جانب عدد من الكادر الإداري في النقابة.

 
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