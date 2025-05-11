نقابة الصحفيين تُجرى قرعة بعثة الحج

الوكيل الإخباري- أجرت نقابة الصحفيين اليوم الأحد، قرعة لاختيار ممثلي المواقع الإلكترونية والصحف الأسبوعية في بعثة الحج الإعلامية لعام 2025، بعد انتهاء مدة التقدم المعلن عنها سابقا.

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وأسفرت القرعة عن فوز الزميل سمير الشخانبة من موقع راصد الإخباري، والزميل محمد ساهر الطراونة من موقع خبرني، والزميلة منال خلف من موقع حرير.