الثلاثاء 2025-05-20 10:34 م
 

نقابة الصحفيين تحتفي بعيد الاستقلال السبت المقبل

الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ 79
الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ 79
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:33 م
الوكيل الإخباري-   تنظم نقابة الصحفيين الأردنيين فعالية وطنية خاصة، بمناسبة عيد الاستقلال 79، وذلك يوم السبت المقبل من الساعة 5 وحتى 6.3 مساءً، في مقر النقابة الكائن في تلاع العلي بالعاصمة عمان.اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي صادر عن النقابة مساء الثلاثاء، تتضمن الفعالية جلسة حوارية بعنوان:“الاستقلال في الذاكرة الوطنية: الإعلام ودوره في توثيق التاريخ الأردني”، ويشارك فيها مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الأسبق محمد عيسى العدوان والمدير العام الأسبق لدائرة المكتبة الوطنية الأردنية محمد يونس العبادي.

ويفتتح اللقاء بكلمة يقدمها نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، ثم الجلسة الحوارية، ومداخلات من الحضور.

وأكدت النقابة أن هذه الفعالية تأتي في سياق إبراز الدور الوطني للإعلام الأردني، والمساهمة في ترسيخ قيم الاستقلال والوعي التاريخي في المجتمع.

ودعا مجلس النقابة الزميلات والزملاء إلى حضور هذه الفعالية الوطنية، والمشاركة في هذا اللقاء الذي يعكس روح المناسبة ودور الصحافة الأردنية في خدمة الوطن.
 
gnews

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