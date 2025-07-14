الإثنين 2025-07-14 06:00 م
 

نقابة الصحفيين تحيل 32 صفحة "فيسبوك" منتحلة الصفة إلى الوحدة القانونية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الإثنين، 14-07-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-   وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، على توصية لجنة حماية المهنة في النقابة بإحالة 32 صفحة ومجموعة تنشط عبر "فيسبوك" إلى الوحدة القانونية، بعد رصد مخالفات تمثلت في انتحال صفة مؤسسات إعلامية وممارسة أعمال صحفية دون ترخيص رسمي.

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وقالت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، إن الصفحات المخالفة عمدت إلى بث ونشر محتوى صحفي يوهم الجمهور بأنها جهات إعلامية معتمدة، إضافة إلى نشر أخبار وتقارير دون الالتزام بنسبها إلى مصادرها الأصلية، ودون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، ما يعد خرقًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وللتشريعات الإعلامية المعمول بها في المملكة.


وأضافت أن التوصية جاءت بناءً على بلاغات موثقة ورصد ميداني مستمر، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل تلقي البلاغات والمتابعة القانونية بحق المخالفين الذين لا يصوبون أوضاعهم وفقًا للقانون.


وأكدت اللجنة التزامها بحماية المهنة من محاولات التشويه والتعدي، داعية المواطنين إلى التحقق من موثوقية الصفحات والمصادر الإخبارية على منصات التواصل، والتفاعل فقط مع الجهات الإعلامية المرخصة والمعتمدة.

 
 
gnews

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