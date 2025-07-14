نقابة الصحفيين تحيل 32 صفحة "فيسبوك" منتحلة الصفة إلى الوحدة القانونية

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، إن الصفحات المخالفة عمدت إلى بث ونشر محتوى صحفي يوهم الجمهور بأنها جهات إعلامية معتمدة، إضافة إلى نشر أخبار وتقارير دون الالتزام بنسبها إلى مصادرها الأصلية، ودون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، ما يعد خرقًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وللتشريعات الإعلامية المعمول بها في المملكة.
وأضافت أن التوصية جاءت بناءً على بلاغات موثقة ورصد ميداني مستمر، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل تلقي البلاغات والمتابعة القانونية بحق المخالفين الذين لا يصوبون أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأكدت اللجنة التزامها بحماية المهنة من محاولات التشويه والتعدي، داعية المواطنين إلى التحقق من موثوقية الصفحات والمصادر الإخبارية على منصات التواصل، والتفاعل فقط مع الجهات الإعلامية المرخصة والمعتمدة.
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