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نقابة الصحفيين تحيي تضحيات الأردنيين في استقلال المملكة الـ79

مقر نقابة الصحفيين في مدينة عمّان
نقابة الصحفيين
 
الأحد، 25-05-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري-    حيّت نقابة الصحفيين الأردنيين، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية، تضحيات الأردنيين الذين صنعوا هذا الاستقلال وبنوا الدولة الأردنية الحديثة وما وصلت إليه من تقدم ونهضة، وما ميّزَ نهجها القائم على الوسطية والاعتدال والإنسانية، والمكانة الدولية الرفيعة التي باتت تحتلها في محيط إقليمي مضطرب.

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وأشار مجلس النقابة في بيان، اليوم الأحد، إلى أن بناء دولة عصرية متطورة كان الهدف الأساسي الذي واكبته المملكة الأردنية الهاشمية عبر العقود الماضية، حيث شكّل الحفاظ على الاستقلال أساساً ممهداً للطريق أمام الأردن ليصبح نموذجاً في التطور التقني والتكنولوجي، مما يعكس نجاح مسيرته في مجالات عدة ويعزز مكانته الإقليمية والدولية.


وأشاد المجلس بالقوات المسلحة الباسلة- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الذين يذودون عن الوطن في الحرب ويحفظونه في السلم، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار، وسداً منيعاً بفضل الله في وجه كل من يحاول النيل منه أو تشويه صورته والانتقاص من جهوده التي كان لها فضل كبير في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

 
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