السبت 2026-02-28 06:47 م

نقابة الصحفيين تدعو إلى تحري الدقة في متابعة التطورات في المنطقة

ت
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 04:39 م

الوكيل الإخباري- دعت نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم السبت، إلى ضرورة الحذر في التعاطي مع ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن الأعمال العسكرية الجارية حاليا، وعدم التعامل معها كحقائق، مشددًا على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصا فيما يتعلق بالشأن الأردني.

اضافة اعلان


وشدد مجلس النقابة في بيان، على أن نشر مقاطع فيديو لعمليات عسكرية سابقة أو لمشاهد سقوط شظايا في مناطق أخرى، على أنها أحداث جارية حاليا، من شأنه إثارة البلبلة ونشر الإشاعات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة الزج بالأردن كطرف في الصراع الإقليمي.


وأوضح أن السبق الصحفي لا يجوز أن يكون على حساب المصلحة الوطنية، داعيا إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في نقل المعلومات.


وأثنى المجلس على مستوى تدفق المعلومات عبر البيانات الصادرة عن الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام بشأن مجريات الأحداث، داعيا إلى استمرار هذا التدفّق أولًا بأول، بما يسهم في الحد من الإشاعات ومنع انتشار المعلومات المضللة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة