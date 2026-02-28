نقابة الصحفيين تدعو إلى تحري الدقة في متابعة التطورات في المنطقة

وشدد مجلس النقابة في بيان، على أن نشر مقاطع فيديو لعمليات عسكرية سابقة أو لمشاهد سقوط شظايا في مناطق أخرى، على أنها أحداث جارية حاليا، من شأنه إثارة البلبلة ونشر الإشاعات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة الزج بالأردن كطرف في الصراع الإقليمي.
وأوضح أن السبق الصحفي لا يجوز أن يكون على حساب المصلحة الوطنية، داعيا إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في نقل المعلومات.
وأثنى المجلس على مستوى تدفق المعلومات عبر البيانات الصادرة عن الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام بشأن مجريات الأحداث، داعيا إلى استمرار هذا التدفّق أولًا بأول، بما يسهم في الحد من الإشاعات ومنع انتشار المعلومات المضللة.
