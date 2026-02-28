نقابة الصحفيين تدعو إلى تحري الدقة في متابعة التطورات في المنطقة

الوكيل الإخباري- دعت نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم السبت، إلى ضرورة الحذر في التعاطي مع ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن الأعمال العسكرية الجارية حاليا، وعدم التعامل معها كحقائق، مشددًا على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصا فيما يتعلق بالشأن الأردني.

اضافة اعلان



وشدد مجلس النقابة في بيان، على أن نشر مقاطع فيديو لعمليات عسكرية سابقة أو لمشاهد سقوط شظايا في مناطق أخرى، على أنها أحداث جارية حاليا، من شأنه إثارة البلبلة ونشر الإشاعات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة الزج بالأردن كطرف في الصراع الإقليمي.



وأوضح أن السبق الصحفي لا يجوز أن يكون على حساب المصلحة الوطنية، داعيا إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في نقل المعلومات.