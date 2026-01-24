نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانون النقابة وأنظمة المهنة

وتضم اللجنة في عضويتها المستشار القانوني للنقابة محمود القطيشات، ويحيى شقير، والدكتور رامي الأمير، وماهر الشريدة، على أن تستعين اللجنة بخبراء مختصين من خارج النقابة، بما يضمن تطوير التشريعات وبما يواكب التغيرات العميقة في بيئة العمل الإعلامي، ويعزز مهنية الممارسة الصحفية.
