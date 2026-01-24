السبت 2026-01-24 10:48 م

نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانون النقابة وأنظمة المهنة

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين الأردنيين
 
السبت، 24-01-2026 08:54 م

الوكيل الإخباري- شكّل مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، لجنة برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، لتحديث قانون النقابة والأنظمة الناظمة للمهنة وميثاق الشرف الصحفي، إضافة إلى إعداد نظام مزاولة المهنة، في إطار مراجعة شاملة تستجيب للتحولات التقنية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام.

وتضم اللجنة في عضويتها المستشار القانوني للنقابة محمود القطيشات، ويحيى شقير، والدكتور رامي الأمير، وماهر الشريدة، على أن تستعين اللجنة بخبراء مختصين من خارج النقابة، بما يضمن تطوير التشريعات وبما يواكب التغيرات العميقة في بيئة العمل الإعلامي، ويعزز مهنية الممارسة الصحفية.

 
 


