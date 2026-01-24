نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانون النقابة وأنظمة المهنة

الوكيل الإخباري- شكّل مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، لجنة برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، لتحديث قانون النقابة والأنظمة الناظمة للمهنة وميثاق الشرف الصحفي، إضافة إلى إعداد نظام مزاولة المهنة، في إطار مراجعة شاملة تستجيب للتحولات التقنية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام.

اضافة اعلان