نقابة الصحفيين تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات

الوكيل الإخباري- قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة، تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات التي ستُجرى في 18 نيسان الحالي.

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