الأربعاء 2025-04-09 08:27 م
 

نقابة الصحفيين تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
 
الأربعاء، 09-04-2025 06:47 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة، تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات التي ستُجرى في 18 نيسان الحالي.

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وتضم اللجنة، الزملاء محمد حسن التل رئيسا، والدكتور صلاح العبادي، ومعتمد الجوازنة، وماجد الأمير، ومصطفى خريسات أعضاءً.

 
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