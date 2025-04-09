نقابة الصحفيين تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات

وتضم اللجنة، الزملاء محمد حسن التل رئيسا، والدكتور صلاح العبادي، ومعتمد الجوازنة، وماجد الأمير، ومصطفى خريسات أعضاءً.
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