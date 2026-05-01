نقابة الصحفيين تصادق على تقاريرها المالية والإدارية وتبدأ تعديل القوانين

الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين اجتماعها العاديّ للعام 2026، الجمعة، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، وبحضور نائب النقيب عوني الداوود، وأعضاء مجلس النقابة، وعدد من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة.

وناقش الاجتماع التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، حيث صادقت الهيئة العامة على هذه التقارير، كما صادقت على الحسابات الختامية للسنة المنتهية، وأقرّت موازنة السنة الجديدة. كما تم بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الإسكان، إلى جانب اقتراح إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي والأنظمة المرافقة لذلك.