نقابة الصحفيين تصدر بيانا حول الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي

الوكيل الإخباري- يتابع مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين باهتمام بالغ حادثة الاعتداء الآثم التي تعرض لها الزميل الصحفي فيصل التميمي من قبل مجموعة أشخاص، مساء يوم الجمعة، أمام منزله في الزرقاء، أثناء عودته إلى بيته برفقة عائلته وأطفاله. اضافة اعلان





ويؤكد المجلس أنه يتابع هذه الحادثة مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والمحافظة، إضافة إلى الجهات الطبية، التي بادرت كعادتها بسرعة وكفاءة إلى التعامل مع الواقعة، ومتابعة الجناة وملاحقتهم، تمهيدًا لمعرفتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وإذ تدين نقابة الصحفيين الأردنيين هذا الاعتداء الجبان على الزميل الصحفي فيصل التميمي، وتؤكد عزمها متابعة القضية قانونيًا حتى محاسبة المعتدين وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.



كما يؤكد المجلس وقوفه الكامل إلى جانب الزميل التميمي، وحرصه الدائم على حماية الزميلات والزملاء الصحفيين وصون كرامتهم وسلامتهم، ورفض أي شكل من أشكال العنف أو التهديد بحقهم.

