نقابة الصحفيين تصدر بيانا حول الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي

ويؤكد المجلس أنه يتابع هذه الحادثة مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والمحافظة، إضافة إلى الجهات الطبية، التي بادرت كعادتها بسرعة وكفاءة إلى التعامل مع الواقعة، ومتابعة الجناة وملاحقتهم، تمهيدًا لمعرفتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وإذ تدين نقابة الصحفيين الأردنيين هذا الاعتداء الجبان على الزميل الصحفي فيصل التميمي، وتؤكد عزمها متابعة القضية قانونيًا حتى محاسبة المعتدين وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم.
كما يؤكد المجلس وقوفه الكامل إلى جانب الزميل التميمي، وحرصه الدائم على حماية الزميلات والزملاء الصحفيين وصون كرامتهم وسلامتهم، ورفض أي شكل من أشكال العنف أو التهديد بحقهم.
