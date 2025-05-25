نقابة الصحفيين تطلق هويتها البصرية الجديدة ومنصاتها الرقمية المحدثة

الوكيل الإخباري- أطلقت نقابة الصحفيين الأردنيين هويتها البصرية الجديدة ومنصاتها الرقمية المحدثة، بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، في خطوة تحمل أبعادًا ودلالات وطنية عميقة.

وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة راشد العساف، إن الهوية البصرية الجديدة لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنقابة استندت إلى عدة محاور، أبرزها رمزية النجمة السباعية في العلم الأردني، التي جرى اعتمادها كبوصلة أساسية للهوية الجديدة.

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وأوضح العساف، أن اختيار التصميم مر بمراحل متعددة، حيث جرى تشكيل لجان مختصة، ضمت أعضاء من ذوي الخبرة، لاختيار التصاميم التي تعبّر عن الهوية المؤسسية للنقابة وتعزز صورتها الذهنية لدى جمهورها.



وأضاف، أن النقابة تتطلع إلى مستقبل مشرق، يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع أعضاء الهيئة العامة والجسم الصحفي والإعلامي، مشددًا على أن تنفيذ الهوية الجديدة، إلى جانب إطلاق المنصات الرقمية الجديدة، يعكس التزام النقابة بتطوير الثقافة المؤسسية وتحديث أدواتها الإعلامية.



وأكد شفافية النقابة وانفتاحها في تعاملها مع الهيئة العامة، مشيرًا إلى أن هذه المنصات ستشكّل جسرًا فاعلًا يربط بين مجلس النقابة والقطاع الصحفي.



يشار إلى أنه يمكن متابعة منصات النقابة من خلال الروابط التالية: منصة فيسبوك: