نقابة الصحفيين تعرب عن فخرها واعتزازها بجهود المؤسسة الأمنية الأردنية

الوكيل الإخباري- أعربت نقابة الصحفيين الأردنيين، عن فخرها واعتزازها بالجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية الأردنية، مؤكدة وقوف الأسرة الصحفية والإعلامية خلف الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية الحكيمة، في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره.

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وقالت النقابة، في بيان، اليوم، إنها تابعت باهتمام وطني بالغ التفاصيل التي أعلنتها دائرة المخابرات العامة حول إحباط مخططات إجرامية استهدفت أمن الأردن واستقراره، وقُدر لها أن تُجهض بفضل العيون الساهرة التي لم تغفل يومًا عن واجبها المقدس في حماية الوطن وصون سيادته.



وأضافت، لقد كشفت المعلومات الصادرة عن الدائرة حجم الخطر الداهم الذي كان يتربص بالأردن، عبر مخططات وصفت بخطورتها البالغة، شملت تصنيع صواريخ بأدوات محلية ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، إضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وتجميع عناصر وتدريبهم داخل المملكة وخارجها لتنفيذ أعمال تخريب وفوضى من شأنها تهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي.



وثمنت نقابة الصحفيين الأردنيين هذا الإنجاز الأمني النوعي، مؤكدة أن ما قامت به دائرة المخابرات العامة يُعد إنجازًا استراتيجيًا بامتياز، ويعكس مستوى الاحترافية العالية، والكفاءة الاستخبارية الدقيقة، التي يتحلى بها جهاز المخابرات العامة، بالتكامل مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية، الذين يشكلون جميعًا الدرع الحصين واليد الأمينة التي تحمي الأردن من كيد العابثين وأطماع المتربصين.