نقابة الصحفيين تقر أسس قبول منحة الماجستير المقدمة من معهد الإعلام

07:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739075 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الأسس الخاصة بقبول منحة الماجستير المقدّمة من معهد الإعلام الأردني، والمغطاة بالكامل من قبل المعهد وفقًا للمعايير المعمول بها. اضافة اعلان





وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الأسس تشترط أن يكون المتقدّم حاصلًا على تقدير "جيد" في درجة البكالوريوس، وألّا يكون قد استفاد من منحة سابقة، إضافة إلى تقديم عقد ممارسة يثبت العمل في مؤسسة إعلامية، واجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية لدى المعهد.



على صعيد آخر، وافق المجلس على تكليف لجنة لدراسة عروض شركات التأمين الصحي المتقدّمة.



كما وافق على تشكيل اللجنة التنسيقية للنقابة في محافظة العقبة، برئاسة الزميل أمين المعايطة، وعضوية الزملاء عمر الصمادي، وأحمد الرواشدة، وحنان الكفاوين.



كما وافق المجلس على طلبات المؤازرة المقدّمة من الزملاء: محمد العلاونة، ياما العمرات، وأماني أبو هنطش، إلى جانب إحالة طلبات التدريب المقدّمة للجنة العضوية، لدراسة أوضاعها القانونية تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



وفي سياق متصل، افتتح نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني دورة التدريب لغايات الانتساب لعضوية النقابة، بمشاركة تسعة صحفيين من مؤسسات إعلامية مختلفة، في أولى دورات الانتساب التي ينظّمها المجلس الحالي ضمن خطته لتوسيع الهيئة العامة للنقابة.



وأكّد المومني خلال الافتتاح أهمية هذه الدورة كجزء من توجّه النقابة لدعم الزملاء الصحفيين ميدانيًا ومهنيًا، معربًا عن تقديره لحرص المشاركين على تطوير مهاراتهم والحصول على العضوية.



من جانبه، أوضح رئيس لجنة التدريب، الدكتور عماد عبد الرحمن، أن البرنامج التدريبي يُغطي محاور متعددة تشمل فنون العمل الصحفي والتحرير الصحفي والإعلام الرقمي وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موضوعات في تاريخ الأردن والإعلام السياسي، مشيرًا إلى أن الدورة التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، تتضمن مشروعًا إعلاميًا يدخل ضمن تقييم الأداء النهائي للمتدرّبين.