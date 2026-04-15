نقابة الصحفيين تكرم الفائزين بجوائز الحسين ومن أمضوا 25 عاماً عن أعوام 2022–2024

وقال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، إن هذا التكريم يأتي تقديراً لمسيرة العطاء والالتزام المهني، ولتكريس ثقافة التميز والإبداع في العمل الصحفي، مؤكداً أن الصحافة الأردنية تزخر بالكفاءات القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي.
وأضاف المومني أن النقابة مستمرة في دعم الصحفيين، والدفاع عن حقوقهم، وتعزيز بيئة العمل الإعلامي، بما يضمن الارتقاء بالمهنة والحفاظ على رسالتها الوطنية.
وأشار المومني إلى أن تكريم من أمضوا 25 عاماً في العمل الصحفي؛ هو تكريم لمسيرة طويلة من الجهد والتضحيات، ورسالة تقدير لكل من أسهم في بناء الإعلام الأردني وترسيخ دوره في خدمة المجتمع.
