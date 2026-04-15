نقابة الصحفيين تكرم الفائزين بجوائز الحسين ومن أمضوا 25 عاماً عن أعوام 2022–2024

الوكيل الإخباري- أقامت نقابة الصحفيين الأردنيين، الأربعاء، حفلاً تكريمياً للزميلات والزملاء الحاصلين على جوائز الحسين للإبداع الصحفي، إضافة إلى من أكملوا 25 عاماً في المهنة، وذلك عن الأعوام من 2022 وحتى 2024، بمشاركة نحو 100 صحفية وصحفي.

وقال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، إن هذا التكريم يأتي تقديراً لمسيرة العطاء والالتزام المهني، ولتكريس ثقافة التميز والإبداع في العمل الصحفي، مؤكداً أن الصحافة الأردنية تزخر بالكفاءات القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي.



وأضاف المومني أن النقابة مستمرة في دعم الصحفيين، والدفاع عن حقوقهم، وتعزيز بيئة العمل الإعلامي، بما يضمن الارتقاء بالمهنة والحفاظ على رسالتها الوطنية.