نقابة الصحفيين توافق على تسوية مالية مع أمانة عمّان للاستفادة من تسهيلات حكومية

الوكيل الإخباري- وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين على إجراء تسوية مالية مع أمانة عمّان الكبرى، للاستفادة من حزمة التسهيلات المالية التي أعلنتها رئاسة الوزراء قبل نهاية العام الحالي.

وتشمل التسوية الفترة الممتدة من 1 تموز 2022 وحتى 1 آب 2025، وتتعلق بأجور الأكشاك العائدة للنقابة والواقعة ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى.