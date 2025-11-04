الثلاثاء 2025-11-04 03:43 م
 

نقابة الصحفيين توافق على تسوية مالية مع أمانة عمّان للاستفادة من تسهيلات حكومية

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين
 
الثلاثاء، 04-11-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري-   وافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين على إجراء تسوية مالية مع أمانة عمّان الكبرى، للاستفادة من حزمة التسهيلات المالية التي أعلنتها رئاسة الوزراء قبل نهاية العام الحالي.

وتشمل التسوية الفترة الممتدة من 1 تموز 2022 وحتى 1 آب 2025، وتتعلق بأجور الأكشاك العائدة للنقابة والواقعة ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى.


وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مجلس النقابة على تسوية الالتزامات المالية المتراكمة والمترتبة عليها، وتعزيز التعاون المؤسسي مع أمانة عمّان الكبرى، بما يسهم في تنظيم العلاقة، وتحسين الأوضاع المالية للنقابة.

 
 
