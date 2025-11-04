نقابة الصحفيين توافق على تسوية مالية مع أمانة عمّان للاستفادة من تسهيلات حكومية

وتشمل التسوية الفترة الممتدة من 1 تموز 2022 وحتى 1 آب 2025، وتتعلق بأجور الأكشاك العائدة للنقابة والواقعة ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مجلس النقابة على تسوية الالتزامات المالية المتراكمة والمترتبة عليها، وتعزيز التعاون المؤسسي مع أمانة عمّان الكبرى، بما يسهم في تنظيم العلاقة، وتحسين الأوضاع المالية للنقابة.
