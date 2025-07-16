الأربعاء 2025-07-16 05:51 م
 

نقابة الصحفيين توافق على تقديم منحة دراسية كاملة و10 منح جزئية لدرجة الماجستير

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-07-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري- وافق مجلس نقابة الصحفيين على تقديم منحة دراسية كاملة بقيمة 14 ألف دينار لدرجة الماجستير، مقدمة من معهد الإعلام الأردني، بالإضافة إلى 10 منح جزئية تغطي 70 بالمئة من الرسوم الدراسية لأعضاء الهيئة العامة، في إطار دعم التأهيل الأكاديمي.

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وأشار المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسس ومعايير التقديم للمنحة الكاملة يوم السبت المقبل، مقدما شكره للمعهد على المبادرة التي تعزز الشراكة بين المؤسستين، وتفتح المجال أمام الزملاء لتطوير قدراتهم العلمية والمهنية.


وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس تشكيل اللجنة العليا المشتركة للعمل والتنسيق بين هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين، والتي تضم من جانب النقابة الزملاء: عوني الداوود، ومحمد الزيود، وراشد العساف، وعلي الفريحات، إلى جانب 4 أعضاء من هيئة الإعلام، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتنظيم القطاع الإعلامي وتطوير السياسات ذات الصلة.


وناقش المجلس مسودة خطة العمل الخاصة بمركز تدريب النقابة، تمهيدا لاعتمادها بصيغتها النهائية، فيما أحال 3 طلبات انتساب جديدة لعضوية "عضو مؤازر" إلى لجنة العضوية المختصة لاستكمال الإجراءات وفق النظام الداخلي للنقابة.


وفي استجابة مباشرة لمطالب الزميلات والزملاء في إقليم الجنوب، قرر المجلس الانتقال إلى مبنى جديد لفرع النقابة في منطقة الثنية بمحافظة الكرك، ليكون مركزا مهنيا يخدم الزملاء في محافظات الجنوب ويوفر بيئة مناسبة للنشاطات المقبلة.

 
 
gnews

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