نقابة الصحفيين توافق على تقديم منحة دراسية كاملة و10 منح جزئية لدرجة الماجستير

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس تشكيل اللجنة العليا المشتركة للعمل والتنسيق بين هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين، والتي تضم من جانب النقابة الزملاء: عوني الداوود، ومحمد الزيود، وراشد العساف، وعلي الفريحات، إلى جانب 4 أعضاء من هيئة الإعلام، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتنظيم القطاع الإعلامي وتطوير السياسات ذات الصلة.
وناقش المجلس مسودة خطة العمل الخاصة بمركز تدريب النقابة، تمهيدا لاعتمادها بصيغتها النهائية، فيما أحال 3 طلبات انتساب جديدة لعضوية "عضو مؤازر" إلى لجنة العضوية المختصة لاستكمال الإجراءات وفق النظام الداخلي للنقابة.
وفي استجابة مباشرة لمطالب الزميلات والزملاء في إقليم الجنوب، قرر المجلس الانتقال إلى مبنى جديد لفرع النقابة في منطقة الثنية بمحافظة الكرك، ليكون مركزا مهنيا يخدم الزملاء في محافظات الجنوب ويوفر بيئة مناسبة للنشاطات المقبلة.
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