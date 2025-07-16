نقابة الصحفيين توافق على تقديم منحة دراسية كاملة و10 منح جزئية لدرجة الماجستير

الوكيل الإخباري- وافق مجلس نقابة الصحفيين على تقديم منحة دراسية كاملة بقيمة 14 ألف دينار لدرجة الماجستير، مقدمة من معهد الإعلام الأردني، بالإضافة إلى 10 منح جزئية تغطي 70 بالمئة من الرسوم الدراسية لأعضاء الهيئة العامة، في إطار دعم التأهيل الأكاديمي.

اضافة اعلان

وأشار المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسس ومعايير التقديم للمنحة الكاملة يوم السبت المقبل، مقدما شكره للمعهد على المبادرة التي تعزز الشراكة بين المؤسستين، وتفتح المجال أمام الزملاء لتطوير قدراتهم العلمية والمهنية.



وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس تشكيل اللجنة العليا المشتركة للعمل والتنسيق بين هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين، والتي تضم من جانب النقابة الزملاء: عوني الداوود، ومحمد الزيود، وراشد العساف، وعلي الفريحات، إلى جانب 4 أعضاء من هيئة الإعلام، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتنظيم القطاع الإعلامي وتطوير السياسات ذات الصلة.



وناقش المجلس مسودة خطة العمل الخاصة بمركز تدريب النقابة، تمهيدا لاعتمادها بصيغتها النهائية، فيما أحال 3 طلبات انتساب جديدة لعضوية "عضو مؤازر" إلى لجنة العضوية المختصة لاستكمال الإجراءات وفق النظام الداخلي للنقابة.