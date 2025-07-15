الثلاثاء 2025-07-15 05:34 م
 

نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام تبحثان تعزيز التعاون المشترك

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري- بحث نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، يرافقه عدد من أعضاء المجلس، مع مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، اليوم الثلاثاء، سُبل تعزيز التعاون وتنظيم القطاع الإعلامي.

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وثمّن نقيب الصحفيين دور الهيئة في تنظيم المشهد الإعلامي، مؤكداً أهمية التنسيق بين المؤسسات لتعزيز المهنية وتحقيق الأهداف الوطنية، مشيراً إلى جهود النقابة في الحد من منتحلي صفة الصحفي، وتحويل بعض الحالات إلى الجهات المختصة.


كما عرض برنامج عمل النقابة للأعوام 2025–2028، وشدّد على ضرورة تطوير التشريعات الإعلامية وتوحيد المرجعية القانونية بقانون واحد.


من جانبه، أكد مدير عام هيئة الإعلام حرص الهيئة على تنظيم القطاع وتكامل الجهود مع النقابة، مشيراً إلى استحداث مديرية للإعلام الرقمي، والعمل على إعداد نظام خاص به، إضافة إلى إطلاق 34 خدمة إلكترونية لتسهيل الإجراءات.


وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية التشاركية وتجويد التشريعات، وتعزيز الشراكة بين الهيئة والنقابة لخدمة الإعلام الوطني.

 
 
gnews

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