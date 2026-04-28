الثلاثاء 2026-04-28 10:15 ص

نقابة الفنانين الأردنيين: لا علاقة لنا بمنتحل صفة (الفنان) الذي أساء للدين

الثلاثاء، 28-04-2026 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت نقابة الفنانين الأردنيين متابعتها باهتمام لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة "فنان"، مشيرة إلى أن ما صدر عنه تضمّن إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا يمت بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني الأصيل.اضافة اعلان


وقالت النقابة، في بيان رسمي، إن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بها، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق للنقابة التعاطي معه أو الاعتراف به في أي إطار مهني أو نقابي.

وتالياً نص البيان الصادر عن النقابة :

تابعت نقابة الفنانين الأردنيين باهتمام ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة “فنان”، والتي انطوت على إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمتّ بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني الأصيل.
وانطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والوطنية، تؤكد النقابة ما يلي:
إن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بنقابة الفنانين الأردنيين، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق للنقابة التعاطي معه أو الاعتراف به في أي إطار مهني أو نقابي.

ترفض النقابة رفضًا قاطعًا أي إساءة إلى القيم الدينية أو محاولة استغلال صفة الفن للإضرار بالمجتمع أو إثارة الفتن.

تؤكد النقابة أن الفن رسالة سامية، تقوم على احترام الثوابت الوطنية والدينية، وتسهم في تعزيز الوعي الثقافي، ولا يمكن أن يكون منبرًا لنشر المغالطات أو التجاوزات.

تحتفظ النقابة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استمرار هذه الممارسات أو المساس بسمعة الوسط الفني الأردني.

تهيب النقابة بوسائل الإعلام وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم إطلاق صفة “فنان” جزافًا دون التحقق من الصفة القانونية والمهنية.

صادر عن:
نقابة الفنانين الأردنيين
 
 


عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من ألف بنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان

عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

طب وصحة عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

عربي ودولي للراغبين بحضور مباريات كأس العالم بشكل مجاني في أمريكا .. إليك التفاصيل

14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

عربي ودولي 14 قتيلاً على الأقل جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

أبل

تكنولوجيا "أبل" تخطط لإطلاق جهازين جديدين

من مراسم دفن العقيد جمارك سعيد صبحا رحمه الله

خاص بالوكيل بعد وفاة العقيد جمارك سعيد صبحا بحادث أليم .. عشيرة صبحا تسطر أروع معاني التسامح بالعفو أثناء مراسم الدفن

وزارة الداخلية

أخبار محلية وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا

لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

فلسطين اقتحامات واعتقالات واسعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة



 
 






