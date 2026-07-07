الثلاثاء 2026-07-07 01:37 ص

نقابة الفنانين تعلّق تنفيذ شطب عضوية 46 عضوا حتى أيلول

نقابة الفنانين تعلّق تنفيذ شطب عضوية 46 عضوا حتى أيلول
نقابة الفنانين تعلّق تنفيذ شطب عضوية 46 عضوا حتى أيلول
 
الثلاثاء، 07-07-2026 12:52 ص
الوكيل الإخباري-  قرر مجلس نقابة الفنانين الأردنيين تعليق تنفيذ قرار شطب عضوية 46 عضوًا، ومنحهم فرصة أخيرة لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم وتصويب أوضاعهم النقابية، حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 6 أيلول 2026.اضافة اعلان


وقال المجلس، في بيان، إنه اتخذ القرار انطلاقًا من حرصه على أعضاء النقابة وتقديرًا لظروفهم، مع تأكيده أن مسؤوليته الأولى تتمثل في المحافظة على هيبة النقابة، واحترام قانونها، وتطبيق قرارات مجلس النقابة بعدالة ومساواة على جميع الأعضاء، بما يحفظ حقوقهم ويصون مكانة النقابة كمؤسسة مهنية مستقلة.

وأوضح أن قرار شطب العضوية جاء استنادًا إلى أحكام القانون وقرار مجلس النقابة، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية والإدارية ذات العلاقة، وبما ينسجم مع مسؤولية المجلس في حماية المصلحة العامة للنقابة والحفاظ على سيادة القانون داخل المؤسسة النقابية.

وأكد المجلس أن أبواب النقابة ستبقى مفتوحة لكل ما يتيحه النظام والقانون من إجراءات، مشددًا على أن الهدف من هذه القرارات ليس الإقصاء أو الانتقاص من قيمة أي عضو، وإنما ترسيخ مبدأ المساواة أمام أحكام القانون، وأن النقابة لا يمكن أن تنهض إلا بالالتزام بأحكامه.
 
 


gnews

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