نقابة الفنانين: قرابة 300 فنان يشاركون في فعاليات النقابة ضمن مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- وقعت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ونقابة الفنانين الأردنيين، الأحد في مقر إدارة المهرجان بعمّان، اتفاقية تعاون مشترك، خلال دورة المهرجان الأربعين المقبلة والتي ستنطلق في الفترة من 22 تموز ولغاية الثاني من آب المقبلين.

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ووقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار يزن الخضير، ونقيب الفنانين الأردنيين هاني الجراح.



وقبل توقيع الاتفاقية، أكّد الخضير اعتزاز المهرجان بالشراكة الفاعلة مع النقابة، مشيدا بدورها وجهودها في تنظيم المهنة، كمظلة حقيقية للفنانين، ورفد المهرجان بالعديد من الأصوات الفنية والإبداعيّة.



وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة مميزة تليق بدورة المهرجان الأربعين، التي تقوم على العديد من الشراكات الثقافية والفنية طيلة فترة المهرجان.



ونوه الخضير بالدور الحيوي الذي تقوم به النقابة، في تنشيطها وتطويرها للحركة الفنية في الأردن، ورفع مستوى ممارسة المهنة، وترسيخ دور الفنان الأردني بالمشاركة في مهرجان جرش، بوصفه تظاهرة فنية مهمة، وعنوان وطني مميز في سماء المهرجانات العربية والعالمية.



وتضمنت الاتفاقية، إشراك النقابة بتقديم الحفلات الفنية الغنائية والعروض الموسيقية والمسرحية، وتقديم أسماء الفنانين الأردنيين، للمشاركة في المهرجان.



من جهته، تحدث الجراح، بحضور أعضاء مجلس نقابة الفنانين، عن الدور المحوري الذي تؤديه النقابة والشراكة الاستراتيجية الفاعلة في مهرجان جرش للثقافة والفنون، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المؤثرة في المشهد الثقافي والفني الأردني، وتحرص سنويا على تقديم برامج نوعية تسهم بالارتقاء في المحتوى الثقافي والفني، مثلما تعكس الصورة الحضارية للأردن ومكانته الثقافية عربيا ودوليا.



وبين أنّ النقابة اعتمدت في دورة هذا العام مجموعة من الفعاليات المنتقاة بعناية، وفق معايير تركز على الجودة والتميز، بما ينسجم مع رسالة المهرجان وأهدافه بتعزيز الإبداع وإبراز الطاقات الفنية الأردنية والعربية.



وأوضح أن ما يزيد على 300 فنان وفنانة من مختلف التخصصات، يشاركون في فعاليات النقابة بالمهرجان، من خلال برامج متنوعة تشمل الحفلات الغنائية والعروض الموسيقية والعزف المنفرد والجماعي، إلى جانب العروض المسرحية المخصصة للكبار والأطفال، بما يحقق تنوعاً ثقافياً وفنياً يلبي مختلف الأذواق والفئات العمرية.



ولفت إلى أن هذه هذه الدورة، ستشهد إقامة مهرجان مصغر للأفلام، يتضمن عرض نخبة من الأعمال السينمائية الأردنية والعربية المنتجة خلال عامي 2025 و2026، والتي اختيرت بعناية لتقديم تجربة سينمائية متميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش، بما يعزز حضور الفن السابع، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين وصناع الأفلام.