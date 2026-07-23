الخميس 2026-07-23 02:21 م

نقابة الكهرباء الأردنية تعلن تضامنها الكامل مع نظيرتها في الكويت

نقابة الكهرباء الأردنية تعلن تضامنها الكامل مع نظيرتها في الكويت
نقابة الكهرباء الأردنية تعلن تضامنها الكامل مع نظيرتها في الكويت
 
الخميس، 23-07-2026 12:32 م
الوكيل الإخباري-   أكدت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن تضامنها الكامل مع نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت الشقيقة، معربةً عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت محطات توليد الكهرباء وعددًا من المنشآت الحيوية في الكويت، ومؤكدةً جاهزيتها لتقديم مختلف أشكال الدعم الفني والاستشاري والميداني للأشقاء.اضافة اعلان


وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء فخري عبدالله العجارمة، في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، إن النقابة، ممثلةً برئيسها وأعضاء هيئتها الإدارية واللجان النقابية والعاملين في قطاع الكهرباء، تتابع ببالغ الأسف والقلق التطورات التي شهدها القطاع، مؤكدًا الوقوف إلى جانب الأشقاء في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة مؤسساتهم وبنيتهم التحتية.

وأشار العجارمة إلى أن العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، إلى جانب اتفاقية التوأمة والتعاون المشترك وتبادل الخبرات الموقعة بين النقابتين في 23 حزيران/يونيو الماضي، تعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وتؤكد أن التضامن الحقيقي يتجلى في أوقات الأزمات قبل أوقات الرخاء.

وأكد أن النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن، بما تمتلكه من مهندسين وفنيين وكوادر متخصصة، تضع خبراتها وإمكاناتها في خدمة الأشقاء في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، بما يسهم في تعزيز استمرارية العمل، والتخفيف من آثار الظروف الاستثنائية، وضمان استدامة الخدمات الأساسية.

كما حملت الرسالة تحيات وتقدير النقابة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، ووكيل الوزارة، ورئيس اتحاد العاملين في القطاع الحكومي، ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، وكافة العاملين والمهندسين والفنيين في القطاع، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية واستمرارية تقديم الخدمات.

واختتمت النقابة رسالتها بالدعاء أن يحفظ الله دولة الكويت الشقيقة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تبقى العلاقات الأردنية الكويتية نموذجًا راسخًا للأخوة والتعاون والتضامن العربي.
 
 


gnews

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