نقابة المحامين تتوقف عن الترافع الثلاثاء في جميع المحاكم دعما للملك ورفضا للتهجير

12:07 م

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الوكيل الإخباري- دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع أمام جميع المحاكم يوم غد الثلاثاء، تأييدا للمجهود الذي يبذله جلاله الملك عبدالله الثاني في رفض تهجير الشعب الفلسطيني ودعم صموده وقيام دولته. اضافة اعلان





ومن المنتظر أن يتوقف المحامين عن الترافع يوم غد الثلاثاء في الساعة 11 صباحا في وقفة تضامنية، على أن تنطلق مسيرة المحامين الساعة 12 ظهرا مع ارتداء الأرواب من قصر العدل إلى مجلس النواب للتعبير عن دعم الأردن وفلسطين.



وتأتي الوقفة ووقف الترافع بالتزامن مع لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.