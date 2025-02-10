نقابة المحامين تتوقف عن الترافع الثلاثاء في جميع المحاكم دعما للملك ورفضا للتهجير

ومن المنتظر أن يتوقف المحامين عن الترافع يوم غد الثلاثاء في الساعة 11 صباحا في وقفة تضامنية، على أن تنطلق مسيرة المحامين الساعة 12 ظهرا مع ارتداء الأرواب من قصر العدل إلى مجلس النواب للتعبير عن دعم الأردن وفلسطين.
وتأتي الوقفة ووقف الترافع بالتزامن مع لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.
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