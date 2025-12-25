نقابة المحامين ترفع رسوم اشتراك التأمين الصحي 25% اعتبارًا من 2026

08:47 ص

الوكيل الإخباري- قررت نقابة المحامين رفع رسوم اشتراك التأمين الصحي للمحامين بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026.





وعزت النقابة قرار الزيادة، ، إلى الارتفاع المتواصل في أسعار الأدوية وأجور الأطباء، وكلف علاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى زيادة كلف العلاج في المستشفيات.



كما أشارت إلى حصر تغطية حالات السرطان في مركز الحسين للسرطان بالفئات العمرية التي تقل عن 19 عامًا وتزيد على 60 عامًا.



وبناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة زيادة رسوم اشتراك التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين من نظام التأمين الصحي بنسبة 25% من الرسوم المعمول بها حاليًا، لتصبح قيمة الاشتراك السنوي 250 دينارًا للمحامي الأستاذ والمتدرب والمتقاعد، و185 دينارًا للزوج أو الزوجة، و110 دنانير للابن أو الابنة.

