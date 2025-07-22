الثلاثاء 2025-07-22 04:52 م
 

نقابة المحامين تقرر تسيير قافلة مساعدات إلى غزة بقيمة 100 ألف دينار

نقابة المحامين
نقابة المحامين
 
الثلاثاء، 22-07-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس نقابة المحامين  تسيير قافلة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة بقيمة 100 ألف دينار من حساب دعم الصمود.

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كما قرر المجلس، إرسال مواد ومستلزمات طبية إلى المستشفى الميداني للقوات المسلحة الأردنية في غزة بقيمة 50 ألف دينار، وذلك دعما لمجهودهم الطبي في القطاع المنكوب.


وقرر المجلس فتح باب التبرع للمحامين لإغاثة الأهل في غزة وتعزيز صمودهم.


وأشار المجلس إلى أنه سيخاطب الجهات الرسمية الدولية والمنظمات الإنسانية ونقابات المحامين حول العالم والاتحاد الدولي للمحامين والرابطة الدولية للمحامين للضغط على الحكومات الغربية الداعمة للكيان لوقف العدوان وفك الحصار على قطاع غزة.

 
 
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