الأربعاء 2026-01-28 03:15 م

نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026
نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026
 
الأربعاء، 28-01-2026 03:07 م
الوكيل الإخباري-   عمّمت نقابة المحامين الأردنيين على كافة الزميلات والزملاء المحامين قرار مجلس النقابة القاضي بتمديد فترة دفع الرسوم السنوية، وذلك خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 2026.اضافة اعلان


وبحسب التعميم الصادر عن النقابة بتاريخ 28 كانون الثاني 2026، فقد قرر مجلس النقابة تمديد مهلة تسديد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق 28 شباط 2026، وذلك في إطار التسهيل على المحامين وتمكينهم من الإيفاء بالتزاماتهم المالية ضمن المدة المحددة.


Image1_120262815632112008377.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

أخبار محلية نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

ت

أخبار محلية رئيس هيئة الطاقة يوضح شروط تخزين الطاقة الشمسية

ز

شؤون برلمانية وزير الداخلية: السجون مكتظة وليس لدينا رغبة بزيادة أعداد الموقوفين

"فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

أخبار محلية "فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

خاص بالوكيل غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

صفار البيض أم بياضه.. أيهما الأفضل لصحتك؟ اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/xb34dfp

طب وصحة صفار البيض أم بياضه.. أيهما الأفضل لصحتك؟

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر معدل قانون الكاتب العدل

بلدية إربد تحيل عطاء لتعبيد وصيانة الطرق بتكلفة 1.8 مليون دينار

أخبار محلية بلدية إربد تحيل عطاء لتعبيد وصيانة الطرق بتكلفة 1.8 مليون دينار



 






الأكثر مشاهدة