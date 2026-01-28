نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

وبحسب التعميم الصادر عن النقابة بتاريخ 28 كانون الثاني 2026، فقد قرر مجلس النقابة تمديد مهلة تسديد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام يوم السبت الموافق 28 شباط 2026، وذلك في إطار التسهيل على المحامين وتمكينهم من الإيفاء بالتزاماتهم المالية ضمن المدة المحددة.
