نقابة المحامين" توقع اتفاقية لمنظومة رقمية للتأمين الصحي

ووقع الاتفاقية عن النقابة نقيب المحامين رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي يحيى أبو عبود، وعن شركة "تكنوسيس" الرئيس التنفيذي والمدير العام المهندس إبراهيم قاسمية.
وقال أبوعبود أن الاتفاقية تهدف إلى أتمتة جميع عمليات الصندوق وتطبيق حلول رقمية متقدمة تسهم في تسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين تجربة المستفيدين.
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