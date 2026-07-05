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نقابة المحامين" توقع اتفاقية لمنظومة رقمية للتأمين الصحي

نقابة المحامين
نقابة المحامين
 
الأحد، 05-07-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري-   وقعت نقابة المحامين اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "تكنوسيس" (TechnoSys)، لإطلاق منظومة رقمية متكاملة لتطوير صندوق التأمين الصحي الذاتي للنقابة، في خطوة تستهدف تحديث الخدمات العلاجية والإدارية، وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.

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ووقع الاتفاقية عن النقابة نقيب المحامين رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي يحيى أبو عبود، وعن شركة "تكنوسيس" الرئيس التنفيذي والمدير العام المهندس إبراهيم قاسمية.


وقال أبوعبود أن الاتفاقية تهدف إلى أتمتة جميع عمليات الصندوق وتطبيق حلول رقمية متقدمة تسهم في تسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين تجربة المستفيدين.

 
 


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