نقابة المحامين: 18 ألفا و700 محاميا ومحامية مزاولين للمهنة في الأردن

12:46 م

الوكيل الإخباري- كشفت نقابة المحامين أن عدد المحامين المزاولين يبلغ تقريبا نحو 18 ألفا و700.





وقالت النقابة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من 40 ألف محامي متقاعد وغير مزاول للعمل في الأردن.



وأشارت النقابة إلى أن المحامي يُصنع في النقابة ويتدرب ويخضع للاختبارات قبل أن يزاول المهنة ويمارس العمل بعكس باقي النقابات المهنية التي يحصل فيها الشخص على عضويتها بمجرد التخرج.



وبينت أن المحامي يرفد صندوق النقابة يدخل يومي من خلال رسوم الإبراز والمعاملات مثل الوكالات والاستثمارات في العقارات والأسهم إلى جانب إدارة حصيفة وأسس صرف صحيحة للأموال الموجودة.





