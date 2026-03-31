نقابة المحامين: 18 ألفا و700 محاميا ومحامية مزاولين للمهنة في الأردن

الثلاثاء، 31-03-2026 12:46 م
الوكيل الإخباري- كشفت نقابة المحامين أن عدد المحامين المزاولين يبلغ تقريبا نحو 18 ألفا و700.


وقالت النقابة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من 40 ألف محامي متقاعد وغير مزاول للعمل في الأردن.

وأشارت النقابة إلى أن المحامي يُصنع في النقابة ويتدرب ويخضع للاختبارات قبل أن يزاول المهنة ويمارس العمل بعكس باقي النقابات المهنية التي يحصل فيها الشخص على عضويتها بمجرد التخرج.

وبينت أن المحامي يرفد صندوق النقابة يدخل يومي من خلال رسوم الإبراز والمعاملات مثل الوكالات والاستثمارات في العقارات والأسهم إلى جانب إدارة حصيفة وأسس صرف صحيحة للأموال الموجودة.
 
 


كاتس: سنقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

عربي ودولي كاتس: سنقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

أخبار محلية الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان: الدولة وضعت يدها على 11 مليار من موجودات الضمان

تم الإعلان أمش الإثنين عن وفاة والد الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، في وقت لم تعلن فيه الخبر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، كما لم تكشف أي تفاصيل تتعلق بمراسم التشييع أو الدفن أو أسب

فن ومشاهير الموت يفجع الفنانة امل بوشوشة

أخبار محلية نقيب الممرضين يرفض زيادة سن التقاعد.. ويؤكد المهنة خطرة وفقدنا 70 ممرضا في كورونا

سقوط شظية صاروخية في منطقة الضليل

خاص بالوكيل فيديو .. سقوط جزء من صاروخ بجانب مصنع ألبسة في الضليل

11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء

منوعات 11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء

وائل كفوري

فن ومشاهير إلغاء حفل وائل كفوري في لبنان.. إليكم السبب

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية



 






