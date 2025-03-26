الأربعاء 2025-03-26 04:25 م
 

نقابة المطاعم: القطاع يشهد انفراجة في الإقبال خلال العشر الأواخر

نقابة المطاعم
نقابة المطاعم
 
الأربعاء، 26-03-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-    قال نقيب أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات، عمر العواد، إن القطاع شهد انفراجة وتحولا إيجابياً في الإقبال، مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، وبالتزامن مع صرف الرواتب، خاصة على المطاعم لوجبتي الإفطار والسحور.

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وتوقع العواد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تستمر وتيرة ارتفاع الطلب حتى انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكداً جاهزية القطاع لتلبية احتياجات المستهلكين.


وأضاف أن الطلب على الحلويات، خاصة المعمول بصنفيه السميد والطحين، بدأ ينشط خلال الأيام الأخيرة، مع صرف الرواتب، وقرب العيد، وازدياد الولائم والتجمعات، مشيراً إلى أن قطاع المخابز استحوذ على الحصة الأكبر من الطلب على القطائف خلال شهر رمضان.

 
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