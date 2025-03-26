نقابة المطاعم: القطاع يشهد انفراجة في الإقبال خلال العشر الأواخر

وتوقع العواد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تستمر وتيرة ارتفاع الطلب حتى انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكداً جاهزية القطاع لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأضاف أن الطلب على الحلويات، خاصة المعمول بصنفيه السميد والطحين، بدأ ينشط خلال الأيام الأخيرة، مع صرف الرواتب، وقرب العيد، وازدياد الولائم والتجمعات، مشيراً إلى أن قطاع المخابز استحوذ على الحصة الأكبر من الطلب على القطائف خلال شهر رمضان.
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