نقابة المطاعم: القطاع يشهد انفراجة في الإقبال خلال العشر الأواخر

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات، عمر العواد، إن القطاع شهد انفراجة وتحولا إيجابياً في الإقبال، مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، وبالتزامن مع صرف الرواتب، خاصة على المطاعم لوجبتي الإفطار والسحور.

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وتوقع العواد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تستمر وتيرة ارتفاع الطلب حتى انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكداً جاهزية القطاع لتلبية احتياجات المستهلكين.