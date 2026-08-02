نقابة المطاعم تدعو إلى تشديد الرقابة للحد من حالات التسمم

06:58 م

الوكيل الإخباري- دعا نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، إلى تشديد الرقابة والتفتيش على المطاعم ومحال الحلويات، للحد من تكرار حالات التسمم الغذائي، مؤكداً أن تكرار هذه الحوادث بصورة موسمية يستدعي الوقوف على أسبابها ومعالجتها. اضافة اعلان





وقال عواد إن تكرار حالات التسمم يشير إلى وجود خلل يتطلب تحديد أسبابه بدقة، سواء كان ناجماً عن إهمال بعض المنشآت الغذائية أو ضعف في الرقابة والتفتيش أو عوامل أخرى، مشدداً على ضرورة معالجة مكامن الخلل.



وأوضح أن المنشآت الغذائية مطالبة بإدارة كميات الطعام بصورة سليمة، وإعدادها وفق الحاجة، وعدم تخزينها أو عرضها لفترات طويلة، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية.



وأشار إلى أن انخفاض أسعار بعض العروض بشكل لافت قد يثير تساؤلات حول جودة وسلامة المنتجات الغذائية، داعياً المستهلكين إلى التأكد من سلامة ما يشترونه.



وأكد عواد أهمية استمرار الحملات الرقابية وفرض المخالفات على المنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة الغذائية، إلى جانب تعزيز التوعية للمواطنين، لافتاً إلى أن التسمم الغذائي قد يتسبب بمضاعفات صحية خطيرة لدى بعض الفئات، ما يستوجب مواصلة التحقيق في أسباب هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها.





