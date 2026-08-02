نقابة المطاعم تدعو إلى تشديد الرقابة للحد من حالات التسمم

وقال عواد إن تكرار حالات التسمم يشير إلى وجود خلل يتطلب تحديد أسبابه بدقة، سواء كان ناجماً عن إهمال بعض المنشآت الغذائية أو ضعف في الرقابة والتفتيش أو عوامل أخرى، مشدداً على ضرورة معالجة مكامن الخلل.
وأوضح أن المنشآت الغذائية مطالبة بإدارة كميات الطعام بصورة سليمة، وإعدادها وفق الحاجة، وعدم تخزينها أو عرضها لفترات طويلة، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار بعض العروض بشكل لافت قد يثير تساؤلات حول جودة وسلامة المنتجات الغذائية، داعياً المستهلكين إلى التأكد من سلامة ما يشترونه.
وأكد عواد أهمية استمرار الحملات الرقابية وفرض المخالفات على المنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة الغذائية، إلى جانب تعزيز التوعية للمواطنين، لافتاً إلى أن التسمم الغذائي قد يتسبب بمضاعفات صحية خطيرة لدى بعض الفئات، ما يستوجب مواصلة التحقيق في أسباب هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها.
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