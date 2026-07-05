نقابة المناجم والتعدين تعقد اجتماع الهيئة الإدارية

10:06 م

الوكيل الإخباري- عقدت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت اجتماع الهيئة الإدارية، برئاسة رئيس النقابة خالد الفناطسة، وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية. اضافة اعلان





وحسب بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الأحد، ناقش الاجتماع عدداً من القضايا العمالية والنقابية المتعلقة بعمل النقابة واللجان التابعة لها، واستعرض أبرز المستجدات التي تهم العاملين في قطاع المناجم والتعدين والإسمنت، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات السابقة.



وأكدت النقابة عزمها على مواصلة الدفاع عن حقوق العاملين في شتى المنشآت المنضوية تحت مظلتها، وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز الحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في خدمة أهداف العاملين وتحقيق أهداف النقابة.







