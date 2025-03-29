نقابة المهندسين الأردنيين توقع اتفاقية لتعزيز المهارات الرقمية في قطاع الهندسة

وجاء توقيع الاتفاقية بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات المستفيدة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الرقمية للمهندسين العاملين في المكاتب الهندسية، من خلال تدريب متخصص تقدمه أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي في نمذجة معلومات البناء (BIM)، التي تُعدّ من الأدوات الرقمية الرائدة في قطاع الهندسة والإنشاءات.
ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود الوطنية لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة المهندسين في السوقين المحلي والدولي.
والاتفاقية جاءت في إطار التزام نقابة المهندسين الأردنيين بتوفير برامج تدريبية متخصصة تعزز قدرات المهندسين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز الإنتاجية والابتكار في القطاع الهندسي.
ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي أطلقت حاضنة ومبادرة JOBIM، بمشاركة القطاع العام والخاص، حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تطوير مجتمع هندسي قوي من الممارسين الرائدين في استخدام تقنية BIM، وتهيئة بيئة حاضنة عبر شراكات فاعلة مع جميع الجهات المعنية.
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