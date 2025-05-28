الأربعاء 2025-05-28 06:26 م
 

نقابة المهندسين تشيد بإقرار الحكومة نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
 
الأربعاء، 28-05-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   أشاد نقيب المهندسين، عبدالله غوشة بقرار مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.

اضافة اعلان


وقال غوشة، إن النظام سيعزز جهود النقابة في رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها، وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.

 

ويهدف النظام الى زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، بما ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب.

 
gnews

أحدث الأخبار

القسام

فلسطين القسام: قنصنا جنديا صهيونيا أمس في الشجاعية

جلالة الملك عبدالله الثاني يزور مشروع الجفر للاستزراع السمكي في البادية الجنوبية

أخبار محلية الملك يزور مشروع استزراع سمكي في الجفر

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية ملتقى الشارقة يكرم كوكبة من المبدعين الأردنيين

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية اختتام مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"

غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض المقترح الذي وافقت عليه حماس

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية بحث التعاون بين المجلس التمريضي والمستشفى الاستشاري

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية مدير الأحوال المدنية يؤكد أهمية الوعي الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية



 
 





الأكثر مشاهدة