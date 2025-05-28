نقابة المهندسين تشيد بإقرار الحكومة نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين

الوكيل الإخباري- أشاد نقيب المهندسين، عبدالله غوشة بقرار مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.

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وقال غوشة، إن النظام سيعزز جهود النقابة في رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها، وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.