نقابة المهندسين تشيد بإقرار الحكومة نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين

وقال غوشة، إن النظام سيعزز جهود النقابة في رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها، وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.
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