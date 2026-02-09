نقابة المهندسين تطلق حلقات نقاشية لتعزيز البنية التحتية واستدامتها

الوكيل الإخباري- أطلقت نقابة المهندسين سلسلة حلقات نقاشية متخصصة في مختلف المجالات والحقول الوطنية التي تتقاطع مع العمل الهندسي، بهدف تعميق الحوار المهني وتقديم المعرفة الفنية بوصفها أداة إسناد لعملية صنع القرار وتعزيز مسارات التحديث والتنمية.

