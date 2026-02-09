الإثنين 2026-02-09 06:36 م

نقابة المهندسين تطلق حلقات نقاشية لتعزيز البنية التحتية واستدامتها

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
 
الوكيل الإخباري-    أطلقت نقابة المهندسين سلسلة حلقات نقاشية متخصصة في مختلف المجالات والحقول الوطنية التي تتقاطع مع العمل الهندسي، بهدف تعميق الحوار المهني وتقديم المعرفة الفنية بوصفها أداة إسناد لعملية صنع القرار وتعزيز مسارات التحديث والتنمية.

وبحسب بيان للنقابة اليوم الاثنين، بدأت أولى هذه الحلقات التي ينفذها مركز الدراسات والبحوث في النقابة بجلسة نقاشية بعنوان: "البنية التحتية في الأردن: الرؤية الاستراتيجية، الإدامة، والتطوير"، بهدف إيجاد أرضية نقاش شمولية تنطلق من أن ملف البنية التحتية يشكل قاعدة عابرة للقطاعات ومرتكزا رئيسيا لأي عملية تنموية أو استثمارية، وباعتباره مدخلا ضروريا لفهم أولويات المرحلة المقبلة وبناء تصورات عملية قابلة للتنفيذ تستند إلى الخبرة الهندسية والمعايير العلمية.

 
 


