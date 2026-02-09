نقابة المهندسين تطلق حلقات نقاشية لتعزيز البنية التحتية واستدامتها

وبحسب بيان للنقابة اليوم الاثنين، بدأت أولى هذه الحلقات التي ينفذها مركز الدراسات والبحوث في النقابة بجلسة نقاشية بعنوان: "البنية التحتية في الأردن: الرؤية الاستراتيجية، الإدامة، والتطوير"، بهدف إيجاد أرضية نقاش شمولية تنطلق من أن ملف البنية التحتية يشكل قاعدة عابرة للقطاعات ومرتكزا رئيسيا لأي عملية تنموية أو استثمارية، وباعتباره مدخلا ضروريا لفهم أولويات المرحلة المقبلة وبناء تصورات عملية قابلة للتنفيذ تستند إلى الخبرة الهندسية والمعايير العلمية.
-
