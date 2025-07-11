نقابة المهندسين توفد لجنة فنية لدراسة اسباب انهيار البناية السكنية بإربد

12:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737647 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين رئيس شعبة الهندسة المدنية فيها المهندس مالك العلوان، إن النقابة شكلت لجنة فنية لدراسة اسباب انهيار البناية السكنية المكوّنة من أربعة طوابق قبل يومين. اضافة اعلان





وقال العلوان لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) مساء اليوم الخميس، إن اللجنة زارت مكان الحادث و أجرت كشفًا ميدانيًا على موقع البناية الواقعة بالقرب من "إشارة الدراوشة"، للوقوف على اسباب الحادث وفهم العوامل التي أدت إلى انهيار البناية، وتقييم الأضرار الفنية والإنشائية التي لحقت بالموقع والمباني المجاورة.



وأضاف، أن اللجنة قامت بجمع بيانات المشروع من خلال بلدية إربد الكبرى وفرع نقابة المهندسين في إربد، مؤكدًا أنه خلال الكشف، تم أخذ عينات من قبل مختبرات الجمعية العلمية الملكية لفحصها واستخلاص النتائج المخبرية للعينات لإعداد التقرير الفني النهائي للوقوف على اسباب انهيار العمارة، وإعداد التوصيات اللازمة لرفعها للجهات الرسمية المختصة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.



وأشار، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل لوضع خطة عمل لاستكمال إجراءات عمل الدراسة، بعد إزالة آثار ومخلفات الانهيار؛ وذلك لأخذ عينات من القواعد والأساسات للبناية.



وأوضح العلوان، أن نقابة المهندسين الأردنيين تؤكد ضرورة إجراء الفحوصات المخبرية وعمل الدراسات الانشائية اللازمة من مكاتب هندسية متخصصة عند اضافة أي مساحات على المباني القائمة و الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني خلال مراحل البناء وفي مرحلة إعداد التصاميم أو التنفيذ، مع التأكيد أيضًا على دور وجود الاشراف الهندسي.