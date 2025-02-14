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نقابة المهندسين: فتح صناديق الاقتراع بـ 4 فروع في المحافظات

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
الجمعة، 14-02-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   فتحت نقابة المهندسين، اليوم الجمعة، صناديق الاقتراع في 4 من فروعها بالمحافظات لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع وممثليهم في الهيئة المركزية للنقابة، حيث تجري الانتخابات في فروع الزرقاء وإربد والكرك ومادبا، من أصل 11 فرعا للنقابة، بعد حسم نتائج 7 فروع بالتزكية.

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وقال أمين عام النقابة ورئيس لجنة إدارة الانتخابات المهندس علي ناصر، إن النقابة أعدت غرفة خاصة لمتابعة سير الانتخابات في الفروع الأربعة، بهدف معالجة أية ملاحظات قد ترد من هذه الفروع خلال العملية الانتخابية.


وأشار إلى أن الانتخابات ستشمل انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وممثليهم في الهيئة المركزية في فرعي إربد والكرك، حيث سيتم فرز أصوات المقترعين في إربد إلكترونيا، فيما ستجري عملية الفرز يدويا في الكرك.


أما في الزرقاء، فقد بين ناصر أنه سيجري انتخاب أعضاء مجلس الفرع بعد أن جرى حسم مركز رئيس الفرع وممثلي الهيئة المركزية، مع فرز الأصوات إلكترونيا، فيما سيجري في مادبا انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع بعد أن جرى حسم أعضاء الهيئة المركزية، مع فرز الأصوات يدويا.

 
gnews

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