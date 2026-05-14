نقابة تصرف 200 دينارا لكل متقاعديها بمناسبة عيدي الاستقلال والأضحى

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس نقابة الأطباء البيطريين عن قراره بصرف مبلغ (200) دينار لكل طبيب بيطري متقاعد من الأمانات المالية المستحقة له. اضافة اعلان





وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ80 وحلول عيد الأضحى المبارك، في إطار سعي النقابة لمشاركة منتسبيها هذه المناسبات الوطنية والدينية.



وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي تقديرا لمسيرة العطاء الطويلة والجهود الكبيرة التي بذلها الأطباء المتقاعدون في خدمة مهنتهم والنهوض بالعمل النقابي طوال سنوات خدمتهم.



ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى الاستمرار في معالجة الالتزامات المالية المتراكمة وتعزيز الاستقرار المالي للنقابة بما يضمن صون وحفظ حقوق كافة الزملاء في الهيئة العامة.



وأكد مجلس نقابة الأطباء البيطريين التزامه بالعمل المستمر لما فيه مصلحة المهنة ومنتسبيها.





